Українець Сергій Куцнєцов, якого утримують під вартою в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів Північний потік, продовжує голодувати, стан його здоров’я критичний.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Стан здоров’я Сергія Кузнєцова критичний

Лубінець розповів, що зустрівся з дружиною затриманого Галиною Кузнєцовою.

Її чоловіка, Сергія Кузнєцова, утримують під вартою в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів Північний потік.

– Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я. Саме тому ця ситуація вимагає негайних дій і я взяв її під особистий контроль, – зазначив омбудсмен.

Він розповів про низку кроків, здійснених для захисту українця. Зокрема, було направлено офіційні листи до МЗС України, Міністерства юстиції Італії, віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, а також італійського Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи.

– В Італії працює мій радник Олександр Городецький, якого знає українська спільнота в цій країні, як правозахисника. Він взяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання для громадянина України, а також, враховуючи його стан здоров’я, терміново надати ліки та їжу. Окрім цього, Городецький особисто передав лист від мене до Міністерства юстиції Італії, – повідомив омбудсман.

Лубінець наголосив на необхідності зробити все можливе для захисту прав Кузнєцова. Він назвав його утримання в колонії суворого режиму та неналежних умовах неприпустимим і таким, що суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Що відомо про справу Сергія Кузнєцова

Раніше омбудсмен говорив, що взяв під особистий контроль ситуацію з громадянином України Сергієм Кузнєцовим.

Адвокат українця Нікола Канестріні повідомив, що Кузнєцов “з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи дотримання своїх основних прав, включно з правом на достатнє харчування, здорове довкілля, гідні умови тримання та рівне порівняно з іншими ув’язненими ставлення в питаннях побачень із сім’єю та доступу до інформації”.

Наприкінці жовтня італійський суд вдруге схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини, де його підозрюють у причетності до підриву у вересні 2022 року газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2.

Захист знову планує подати апеляцію до Касаційного суду, вказуючи на процесуальні порушення під час розгляду справи.

Українця було заарештовано в серпні в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт.

Кузнєцов став першим затриманим у справі про підрив Північних потоків. У Німеччині йому висунуто кілька звинувачень, зокрема за статтею про теракт. Вину у суді він не визнав.

Підрив Північних потоків

Внаслідок вибухів восени 2022 року обидва газопроводи зазнали серйозних пошкоджень – було зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід призначався для постачання російського газу до Західної Європи. Магістраль не підлягає відновленню.

Розслідування, проведені у Швеції, Данії та Німеччині, підтвердили, що газопроводи були підірвані, але винних поки що не встановлено.

Росія не бере участі в розслідуванні. Москва покладає відповідальність за вибухи на США та їхніх союзників, які, своєю чергою, заперечують будь-яку причетність.

Низка західних медіа писала, що вибухи могли організувати особи, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ заперечує свою участь у диверсіях.

Фото: Дмитро Лубінець

