Движение сопротивления уничтожило объекты логистики РФ под Вологдой и в Башкортостане
- Движение сопротивления уничтожило четыре объекта военной логистики РФ на рубеже октября-ноября 2025 года.
- В ГУР подчеркнули, что это серьезно затрудняет логистику российских захватчиков.
Возле российской Вологды и в городе Стерлитамак (Башкортостан) движение сопротивления сожгло железнодорожный релейный шкаф и оборудование трех башен связи.
Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны в социальных сетях.
Поражены объекты логистики в РФ
Движением сопротивления были уничтожены четыре объекта военной логистики агрессора.
– Борьба с линиями снабжения российской оккупационной армии продолжается – на границе октября и ноября 2025 года представители движения сопротивления в России уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора, – сообщили в ГУР.
В городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой – железнодорожный релейный шкаф.
В разведке подчеркнули, что систематическое выведение из строя таких объектов значительно затрудняет военную логистику российских захватчиков.
Вологда и Стерлитамак на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.