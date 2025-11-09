Возле российской Вологды и в городе Стерлитамак (Башкортостан) движение сопротивления сожгло железнодорожный релейный шкаф и оборудование трех башен связи.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны в социальных сетях.

Поражены объекты логистики в РФ

Движением сопротивления были уничтожены четыре объекта военной логистики агрессора.

– Борьба с линиями снабжения российской оккупационной армии продолжается – на границе октября и ноября 2025 года представители движения сопротивления в России уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора, – сообщили в ГУР.

В городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой – железнодорожный релейный шкаф.

В разведке подчеркнули, что систематическое выведение из строя таких объектов значительно затрудняет военную логистику российских захватчиков.

Вологда и Стерлитамак на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

