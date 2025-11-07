Один из ключевых в РФ: дроны ГУР атаковали нефтехимический завод в Башкортостане
- Дроны ГУР атаковали один из ключевых нефтехимических заводов в Башкортостане.
- После ударов загорелся цех, где производят присадки для авиационного топлива.
В четверг, 6 ноября, дальнобойные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ) в Башкортостане РФ.
Об этом сообщает пресс-центр ГУР.
Атака на нефтехимический завод в Башкортостане
Стерлитамакский нефтехимический завод является одним из ключевых предприятий нефтехимической промышленности России.
На заводе производят продукцию для нужд вражеской армии и военно-промышленного комплекса, в частности — ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.
По информации ГУР, в результате удара по нефтехимическому заводу в Башкортостане возник пожар на территории цеха по производству агидола ― присадки к авиационному топливу.
В ночь на 4 ноября подразделения Сил специальных операций атаковали два стратегических объекта нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ. Так, ССО атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод, который расположен более чем в 1 300 км от украинской границы.
Также подразделения ССО во взаимодействии с Главным управлением разведки и Силами беспилотных систем поразили Нижегородский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
После этой атаки дронов нефтехимический завод в Башкортостане и Нижегородский НПЗ остановили свою работу.
Фото: ГУР МО