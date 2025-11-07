В четверг, 6 ноября, дальнобойные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ) в Башкортостане РФ.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР.

Атака на нефтехимический завод в Башкортостане

Стерлитамакский нефтехимический завод является одним из ключевых предприятий нефтехимической промышленности России.

Сейчас смотрят

На заводе производят продукцию для нужд вражеской армии и военно-промышленного комплекса, в частности — ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

По информации ГУР, в результате удара по нефтехимическому заводу в Башкортостане возник пожар на территории цеха по производству агидола ― присадки к авиационному топливу.

В ночь на 4 ноября подразделения Сил специальных операций атаковали два стратегических объекта нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ. Так, ССО атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод, который расположен более чем в 1 300 км от украинской границы.

Также подразделения ССО во взаимодействии с Главным управлением разведки и Силами беспилотных систем поразили Нижегородский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

После этой атаки дронов нефтехимический завод в Башкортостане и Нижегородский НПЗ остановили свою работу.

Фото: ГУР МО

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.