Біля російської Вологди та у місті Стерлітамак (Башкортостан) рух опору спалив залізничну релейну шафу та обладнання трьох веж зв’язку.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у соціальних мережах.

Уражено об’єкти логістики в РФ

Рухом опору було знищено чотири об’єкти військової логістики агресора.

– Боротьба з лініями постачання російської окупаційної армії триває – на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору на Росії знищили чотири важливі об’єкти логістичної інфраструктури держави-агресора, – повідомили у ГУР.

У місті Стерлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж зв’язку, а під Вологдою – залізничну релейну шафу.

У розвідці підкреслили, що систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників.

Вологда і Стерлітамак на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

