Рух опору знищив об’єкти логістики РФ під Вологдою і в Башкортостані
- Рух опору знищив чотири об'єкти військової логістики РФ на межі жовтня–листопада 2025 року.
- У ГУР наголосили, що це серйозно ускладнює логістику російських загарбників.
Біля російської Вологди та у місті Стерлітамак (Башкортостан) рух опору спалив залізничну релейну шафу та обладнання трьох веж зв’язку.
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у соціальних мережах.
Уражено об’єкти логістики в РФ
Рухом опору було знищено чотири об’єкти військової логістики агресора.
– Боротьба з лініями постачання російської окупаційної армії триває – на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору на Росії знищили чотири важливі об’єкти логістичної інфраструктури держави-агресора, – повідомили у ГУР.
У місті Стерлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж зв’язку, а під Вологдою – залізничну релейну шафу.
У розвідці підкреслили, що систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників.
Вологда і Стерлітамак на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.
