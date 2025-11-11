Индия сократила закупку российской нефти, предназначенной для поставки в страну в декабре.

Это свидетельствует о серьезном влиянии западных санкций и торговых переговоров с США на схемы закупок, пишет Bloomberg.

Индийские НПЗ отказываются от российской нефти

Пять крупных индийских нефтеперерабатывающих компаний не разместили никаких заказов на российскую нефть на декабрь.

Об этом сообщили осведомленные источники, которые попросили не называть их. Обычно соглашения на поставку нефти на следующий месяц заключаются до 10 числа текущего месяца.

Изменение в закупочной политике третьего по величине в мире импортера нефти произошло после того, как президент Дональд Трамп в августе удвоил пошлины на все индийские товары до 50%, а в прошлом месяце ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти и Лукойла.

В течение последних нескольких лет Индия в значительной степени зависела от более дешевой российской нефти, поэтому США обвиняли ее в косвенном финансировании войны Кремля против Украины.

Пять компаний — Reliance Industries Ltd., Bharat Petroleum Corp. Ltd., Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd. — обеспечили две трети всего импорта российской нефти Индией в этом году, согласно данным компании Kpler.

Их осторожность может быть частично связана с торговыми переговорами между Нью-Дели и Вашингтоном, которые проходят сейчас.

В понедельник Трамп заявил, что обе страны «достаточно близки» к заключению соглашения. По словам источников, Индия обязалась увеличить закупки американской нефти в рамках этих переговоров.

Только два нефтепереработчика — Indian Oil Corp. и Nayara Energy Ltd. — приобрели определенные объемы российской нефти на декабрь.

IOC закупала сырье у поставщиков, которые не попали под санкции. Nayara, которая частично принадлежит Роснефти, по-прежнему полностью полагается на российскую нефть.

Индийские компании избегают рискованных закупок

На спотовом рынке трейдеры предлагали российские партии, полученные от несанкционированных поставщиков, со скидкой $3-4 за баррель, отмечают источники.

Однако индийские покупатели проявляют осторожность из-за длительной и сложной процедуры проверки, которая должна гарантировать, что в цепочке поставок не задействованы компании, подпадающие под санкции.

В этом году 36% импорта нефти Индией приходилось на российскую, но поиск альтернатив значительно облегчает ожидаемый избыток нефти на мировом рынке.

IOC стремится закупить до 24 млн баррелей у поставщиков из Америки для поставок в январе-марте, а Hindustan Petroleum недавно приобрела 4 млн баррелей американской и ближневосточной нефти для поставок в январе.

Нефтепереработчики также обратились к своим традиционным поставщикам в Персидском заливе, чтобы компенсировать потерю российских объемов.

Государственные компании провели встречи с руководством Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Co. во время отраслевой конференции в Абу-Даби на прошлой неделе и получили подтверждение стабильности поставок, сообщили осведомленные источники.

