Індія скоротила закупівлю російської нафти, призначеної для постачання у країну грудні.

Це свідчить про серйозний вплив західних санкцій і торгових переговорів зі США на схеми закупівель, пише Bloomberg.

Індійські НПЗ відмовляються від російської нафти

П’ять великих індійських нафтопереробних компаній не розмістили жодних замовлень на російську нафту на грудень.

Про це повідомили обізнані джерела, які попросили не називати їх. Зазвичай угоди на постачання нафти на наступний місяць укладаються до 10 числа поточного місяця.

Зміна в закупівельній політиці третього за величиною у світі імпортера нафти відбулася після того, як президент Дональд Трамп у серпні подвоїв мита на всі індійські товари до 50%, а минулого місяця запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – Роснафти та Лукойлу.

Протягом останніх кількох років Індія значною мірою залежала від дешевшої російської нафти, тому США звинувачували її у непрямому фінансуванні війни Кремля проти України.

П’ять компаній – Reliance Industries Ltd., Bharat Petroleum Corp. Ltd., Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd. – забезпечували дві третини всього імпорту російської нафти Індією цього року, згідно з даними компанії Kpler.

Їхня обережність може бути частково пов’язана з торговими переговорами між Нью-Делі та Вашингтоном, що відбуваються зараз.

У понеділок Трамп заявив, що обидві країни “досить близькі” до укладення угоди. За словами джерел, Індія зобов’язалася збільшити закупівлю американської нафти в межах цих переговорів.

Лише два нафтопереробники – Indian Oil Corp. та Nayara Energy Ltd. – придбали певні обсяги російської нафти на грудень.

IOC закуповувала сировину у постачальників, які не потрапили під санкції. Nayara, яка частково належить Роснафті, і далі повністю покладається на російську нафту.

Індійські компанії уникають ризикованих закупівель

На спотовому ринку трейдери пропонували російські партії, отримані від несанкціонованих постачальників, зі знижкою $3-4 за барель, зазначають джерела.

Однак індійські покупці виявляють обережність через тривалу й складну процедуру перевірки, яка має гарантувати, що у ланцюгу постачання не задіяні компанії під санкціями.

Цього року 36% імпорту нафти Індією припадало на російську, але пошук альтернатив значно полегшує очікуваний надлишок нафти на світовому ринку.

IOC прагне закупити до 24 млн барелів у постачальників з Америки для поставок у січні-березні, а Hindustan Petroleum нещодавно придбала 4 млн барелів американської та близькосхідної нафти для постачання в січні.

Нафтопереробники також звернулися до своїх традиційних постачальників у Перській затоці, щоб компенсувати втрату російських обсягів.

Державні компанії провели зустрічі з керівництвом Saudi Aramco та Abu Dhabi National Oil Co. під час галузевої конференції в Абу-Дабі минулого тижня й отримали підтвердження у стабільності постачань, повідомили обізнані джерела.

