12 ноября в Буденновске Ставропольского края РФ поражен завод Ставролен.

Информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Атака дронов на завод Ставролен 12 ноября: что известно

Атака дронов на завод Ставролен в Буденновске произошла ночью 12 ноября.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России якобы отразили атаку дронов.

— От обломков сбитых дронов произошло возгорание на территории промзоны. Пожарные и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, — сообщил Владимиров.

Местные телеграм-каналы зафиксировали пожар после атаки на ООО Ставролен. Жители подтвердили, что пострадал именно завод Ставролен.

Напомним, что ранее предприятие уже подвергалось атаке 29 октября 2025 года.

Атаку на завод Ставроден в Буденновском округе также подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

— В рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО Ставролен, — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что после попадания в районе цели зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Результаты поражения уточняются.

Кроме того, ВСУ также поразили склад боеприпасов на временно оккупированной территории в населенном пункте Новый Свет Донецкой области.

— Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется, — отметили в Генштабе.

Что известно о заводе Ставролен

Завод Ставролен в Буденновском округе Ставропольского края РФ является дочерней компанией Лукойла и градообразующим предприятием города.

В его составе построен газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который работает как часть производственного комплекса Ставролен.

Первый комплекс ГПЗ мощностью около 2 млрд м³ в год был введен в эксплуатацию в 2015 году.

Позже начали строительство второй очереди газоперерабатывающего производства для увеличения мощностей на площадке.

Таким образом, ГПЗ не функционирует отдельно, а интегрирован в промышленный комплекс завода Ставролен, обеспечивая производственную инфраструктуру предприятия.

