Преодолели 1400 км: дроны Сил обороны атаковали Орский НПЗ
- Зафиксированы взрывы и пожар на территории российского завода Орскнефтеоргсинтез.
- Отмечается, что поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ).
- Расстояние до цели составило 1400 км.
11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили НПЗ в Оренбургской области.
Силы обороны поразили завод Орскнефтеоргсинтез: детали
В рамках снижения наступательного потенциала врага и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области России.
— Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. По предварительной информации, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Результаты попадания уточняются, — сообщает Генеральный штаб.
Силы обороны и дальше будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждать РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Где находится Орск на карте
Как сообщили Фактам ICTV источники в СБУ, расстояние до цели составило 1400 км. Также известно, что спецоперация была проведена с помощью дальнобойных беспилотников Центра спецопераций Альфа СБУ.
На этом НПЗ – четыре установки первичной переработки нефти. Проектная мощность переработки – 6,6 млн тонн нефти в год.
Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, масла и т.д. Орскнефтеоргсинтез задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
Напомним, что это уже вторая “бавовна” Службы безопасности на этом предприятии — первый произошла 3 октября 2025 года.