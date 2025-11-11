11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили НПЗ в Оренбургской области.

Силы обороны поразили завод Орскнефтеоргсинтез: детали

В рамках снижения наступательного потенциала врага и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области России.

— Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. По предварительной информации, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Результаты попадания уточняются, — сообщает Генеральный штаб.

Силы обороны и дальше будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждать РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Где находится Орск на карте

Как сообщили Фактам ICTV источники в СБУ, расстояние до цели составило 1400 км. Также известно, что спецоперация была проведена с помощью дальнобойных беспилотников Центра спецопераций Альфа СБУ.

На этом НПЗ – четыре установки первичной переработки нефти. Проектная мощность переработки – 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, масла и т.д. Орскнефтеоргсинтез задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Напомним, что это уже вторая “бавовна” Службы безопасности на этом предприятии — первый произошла 3 октября 2025 года.

