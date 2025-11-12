В столице Сирии произошло одно из самых масштабных за последние годы преступлений против культурного наследия: из Национального музея Дамаска похитили несколько древнеримских статуй.

Об инциденте сообщило Министерство культуры Сирии, после чего власти начали официальное расследование.

Похищение древних артефактов

Об исчезновении экспонатов стало известно утром после выходных, когда сотрудники музея обнаружили взломанную изнутри дверь.

Как сообщил представитель министерства культуры, пожелавший остаться анонимным, среди похищенных вещей одни из самых древних и ценных экспонатов коллекции.

По его словам, это может быть самая большая потеря музейных ценностей в Сирии со времени свержения режима Башара Асада в прошлом году.

Расследование ограбления

Начальник внутренней безопасности Дамаска, бригадный генерал Осама Мохаммад Хаир Атке, заявил, что полиция уже начала расследование инцидента.

По его словам, грабители покусились на «несколько статуй и редких коллекционных предметов».

Сейчас работают специальные группы, которые ищут преступников и пытаются найти украденные артефакты. Также допрашивают охранников музея. В то же время власти не разглашают описание или изображения пропавших предметов.

Что известно о музее

Национальный музей Дамаска – старейший и крупнейший в стране. Учреждение основано в 1919 году.

Его коллекция охватывает периоды от доисторических времен до исламской эпохи. После длительного перерыва из-за войны музей возобновил работу только в январе этого года.

Напомним, что в октябре дерзкое ограбление произошло в Лувре. Злоумышленники вынесли оттуда драгоценности времен Наполеона.

Подозреваемые, задержанные в рамках дела, по словам прокуратуры, относятся к “мелким преступникам”, а не к профессиональным криминальным кругам.

