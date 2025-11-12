У столиці Сирії стався один із наймасштабніших за останні роки злочинів проти культурної спадщини: з Національного музею Дамаска викрали кілька давньоримських статуй.

Про інцидент повідомило Міністерство культури Сирії, після чого влада розпочала офіційне розслідування.

Викрадення стародавніх артефактів

Про зникнення експонатів стало відомо зранку після вихідних, коли співробітники музею виявили зламані зсередини двері.

Як повідомив представник міністерства культури, який побажав залишитися анонімним, серед викрадених речей одні з найдавніших і найцінніших експонатів колекції.

За його словами, це може бути найбільша втрата музейних цінностей у Сирії з часу повалення режиму Башара Асада минулого року.

Розслідування пограбування

Начальник внутрішньої безпеки Дамаска, бригадний генерал Осама Мохаммад Хаїр Атке, заявив, що поліція вже розпочала розслідування інциденту.

За його словами, грабіжники зазіхнули на “кілька статуй і рідкісних колекційних предметів”.

Зараз працюють спеціальні групи, які шукають злочинців та намагаються знайти вкрадені артефакти. Також допитують охоронців музею. Водночас влада не розголошує опис або зображення зниклих предметів.

Що відомо про музей

Національний музей Дамаска – найстаріший і найбільший у країні. Заклад заснований у 1919 році.

Його колекція охоплює періоди від доісторичних часів до ісламської епохи. Після тривалої перерви через війну музей відновив роботу лише в січні цього року.

Нагадаємо, що у жовтні зухвале пограбування сталося у Луврі. Зловмисники винесли звідти коштовності часів Наполеона.

Підозрювані, затримані у межах справи, за словами прокуратури, належать до “дрібних злочинців”, а не професійних кримінальних кіл.

Джерело : NYT

