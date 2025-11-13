В российской Карелии разбился истребитель Су-30, экипаж погиб
В российской Карелии произошла авиакатастрофа — разбился военный самолет Су-30. Об инциденте сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В Карелии разбился самолет Су-30
По информации ведомства, многоцелевой истребитель Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета. Члены экипажа погибли.
Инцидент произошел в Карелии — регионе на северо-западе Российской Федерации, граничащем с Финляндией.
Самолет упал в лесной местности недалеко от города Петрозаводск. После получения сообщения о катастрофе в район падения выехали оперативные службы.
Как сообщают российские СМИ, оба пилота погибли на месте.
Су-30 (по классификации НАТО — Flanker-C) — это многоцелевой двухместный истребитель.
В Вооруженных силах РФ он используется для патрулирования, учебных полетов, а также выполняет широкий спектр боевых задач в составе фронтовой авиации.
Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в 2025 году количество погибших в результате катастроф коммерческой авиации в России превысило суммарные показатели за два предыдущих года.
Среди главных причин критического состояния российской авиации аналитики называют старение самолетов, нехватку запчастей и отток квалифицированных специалистов.