В российской Карелии произошла авиакатастрофа — разбился военный самолет Су-30. Об инциденте сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В Карелии разбился самолет Су-30

По информации ведомства, многоцелевой истребитель Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета. Члены экипажа погибли.

Инцидент произошел в Карелии — регионе на северо-западе Российской Федерации, граничащем с Финляндией.

Самолет упал в лесной местности недалеко от города Петрозаводск. После получения сообщения о катастрофе в район падения выехали оперативные службы.

Как сообщают российские СМИ, оба пилота погибли на месте.

Су-30 (по классификации НАТО — Flanker-C) — это многоцелевой двухместный истребитель.

В Вооруженных силах РФ он используется для патрулирования, учебных полетов, а также выполняет широкий спектр боевых задач в составе фронтовой авиации.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что в 2025 году количество погибших в результате катастроф коммерческой авиации в России превысило суммарные показатели за два предыдущих года.

Среди главных причин критического состояния российской авиации аналитики называют старение самолетов, нехватку запчастей и отток квалифицированных специалистов.

