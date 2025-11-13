У російській Карелії сталася авіакатастрофа – розбився військовий літак Су-30. Про інцидент повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ.

У Карелії розбився літак Су-30

За інформацією відомства, багатоцільовий винищувач Су-30 зазнав катастрофи під час навчально-тренувального польоту. Члени екіпажу загинули.

Подія сталася у Карелії – регіоні на північному заході Російської Федерації, який межує з Фінляндією.

Літак упав у лісовій місцевості неподалік міста Петрозаводськ. Після отримання повідомлення про катастрофу до району падіння вирушили оперативні служби.

Як повідомляють російські медіа, обидва пілоти загинули на місці.

Су-30 (за класифікацією НАТО – Flanker-C) – це багатоцільовий двомісний винищувач.

У Збройних силах РФ він використовується для патрулювання, навчальних польотів, а також виконує широкий спектр бойових завдань у складі фронтової авіації.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що у 2025 році кількість загиблих унаслідок катастроф комерційної авіації в Росії перевищила сумарні показники за два попередні роки.

Серед головних причин критичного стану російської авіації аналітики називають старіння літаків, нестачу запчастин та відтік кваліфікованих фахівців.

