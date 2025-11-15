Міністерство фінансів США продовжило термін початку дії санкцій проти російського Лукойлу, щоб компанія встигла завершити операції з продажу своїх міжнародних активів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Чому США відтермінували санкції проти Лукойлу

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила низку винятків у санкційному режимі щодо ПАТ Лукойл.

Це зроблено для того, щоб уряд США міг координувати дії з іноземними партнерами та потенційними покупцями активів російської компанії за кордоном.

Мінфін США видав спеціальну ліцензію, яка дозволяє здійснювати окремі операції, пов’язані з роботою мережі автозаправних станцій Лукойлу та угодами щодо продажу міжнародних активів.

Ця ліцензія діятиме до 13 грудня.

Окремо продовжено строки щодо санкцій для болгарських підрозділів Лукойлу — у їхньому випадку вирішення транзакцій дозволили відкласти до 29 квітня.

За інформацією Bloomberg, останніми днями активізувався інтерес до купівлі закордонних активів російської компанії.

Потенційні інвестори зі США, країн Європи та держав Перської затоки звернулися до американського Мінфіну за дозволом на переговори та укладання угод.

Один із можливих сценаріїв передбачає участь великого інвестора, який може викупити більшу частину міжнародних активів, у той час, як решту розподілять через менші транзакції.

Компанія володіє частками в низці нафтопереробних заводів у Європі та значними видобувними активами в Іраку, Казахстані та інших країнах.

Бренд Лукойл також представлений на ринку АЗС — від США до Бельгії й Румунії.

Нагадаємо, що у жовтні США оголосили новий пакет санкцій проти російських енергетичних гігантів Роснефть і Лукойл.

Під санкції також потрапили 36 дочірніх компаній двох великих корпорацій.

