Повреждение железнодорожного пути на линии Варшава – Люблин в Польше 16 ноября является актом диверсии.

Такой вывод сегодня, 17 ноября, обнародовал премьер-министр Польши Дональд Туск в сомереже Х.

Диверсия на железной дороге в Польше: что известно

Диверсия на железной дороге в Польше произошла 16 ноября в 07:39.

Сейчас смотрят

Машинист поезда сообщил о неполадках в районе города Жичин Гарволинского уезда, недалеко от станции Мика.

На момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов экипажа, однако люди не пострадали.

На место происшествия немедленно прибыли полиция и специальные службы.

Первичный осмотр показал повреждение участка пути, из-за чего движение поезда было остановлено.

С момента инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск постоянно контактировал с министром внутренних дел. Тогда же глава польского правительства предполагал, что может иметь место диверсия на железной дороге.

Эту версию Дональд Туск подтвердил сегодня утром.

Позже Туск уточнил, что на линии Варшава — Люблин (поселок Мика) произошел акт саботажа.

— Взрывное устройство детонировало и разрушило железнодорожное полотно. На месте работают экстренные службы и прокуратура. Повреждения также зафиксированы на этой же линии ближе к Люблину, — написал премьер в соцсети Х.

В настоящее время полиция Мазовецкого воеводства расследует обстоятельства инцидента и выясняет причины повреждения пути.

Движение поездов по маршруту частично восстановлено, продолжаются ремонтные работы.

Фото: Дональд Туск

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.