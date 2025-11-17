Пошкодження залізничної колії на лінії Варшава – Люблін у Польщі 16 листопада є актом диверсії.

Такий висновок сьогодні, 17 листопада, оприлюднив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

Диверсія на залізниці в Польщі: що відомо

Диверсія на залізниці в Польщі сталася 16 листопада о 07:39.

Машиніст поїзда повідомив про неполадки у районі міста Жичин Гарволинського повіту, неподалік станції Мика.

На момент інциденту у поїзді перебували два пасажири та кілька членів екіпажу, однак люди не постраждали.

На місце події негайно прибули поліція та спеціальні служби.

Первинний огляд показав пошкодження ділянки колії, через що рух поїзда було зупинено.

З моменту інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск постійно контактував із міністром внутрішніх справ. Тоді ж очільник польського уряду припускав, що може мати місце диверсія на залізниці.

Цю версію Дональд Туск підтвердив сьогодні вранці.

Пізніше Туск уточнив, що на лінії Варшава — Люблін (поселок Мика) стався акт саботажу.

— Вибуховий пристрій здетонував і зруйнував залізничне полотно. На місці працюють екстрені служби та прокуратура. Пошкодження також зафіксовані на цій же лінії ближче до Любліна, – написав прем’єр у соцмережі Х.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji.

За його словами, цей акт саботажу направлений проти польської держави та його громадян.

Крім того, Туск наголосив, що маршрут, на якому стався вибух є критично важливим для постачання гуманітарної допомоги в Україну.

— Ми схопимо винних, ким би вони не були, – додав Туск.

Наразі поліція Мазовецького воєводства розслідує обставини інциденту та з’ясовує причини пошкодження колії.

Рух поїздів маршрутом частково відновлено, тривають ремонтні роботи.

