Российский шпионский корабль Янтарь впервые использовал лазеры, чтобы противодействовать пилотам Королевских ВВС, которые отслеживали его деятельность вблизи британских вод.

Об этом заявил министр обороны Джон Гили, пишет ВВС.

Российский шпионский корабль применил лазеры

Хили сообщил журналистам, что этот “чрезвычайно опасный” шаг со стороны Янтаря воспринимается правительством “очень серьезно”.

Он добавил, что судно находилось на севере Шотландии и в течение последних нескольких недель во второй раз в этом году зашло в воды Великобритании.

Лондон будет продолжать наблюдать за кораблем и имеет “военные варианты на случай, если Янтарь изменит курс”, добавил Гили.

— Мое послание России и Путину таково: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете. И если Янтарь отправится на юг на этой неделе, мы готовы, — добавил он.

Гили отметил, что инцидент с лазером произошел, когда за Янтарем наблюдал фрегат Королевского флота и самолеты RAF Poseidon P-8, которые были привлечены для “отслеживания каждого движения судна”. Эпизод произошел в течение последних двух недель.

Во время пресс-конференции на Даунинг-стрит министр обороны добавил, что он изменил правила ведения боевых действий Королевского флота, чтобы судно можно было отслеживать более тщательно, “когда оно находится в более широких водах”.

Гилли отметил, что корабль, введенный в эксплуатацию в 2015 году, является частью Главного управления глубоководных исследований России, созданного для “проведения разведки в мирное время и саботажа во время конфликта”.

— У нас есть военные варианты на случай, если Янтарь изменит курс. Я не буду их раскрывать, потому что это только сделает президента Путина умнее, — сказал он.

На вопрос о рисках, связанных с лазерами, Гилли ответил: Все, что мешает, нарушает или ставит под угрозу пилотов, управляющих британскими военными самолетами, является чрезвычайно опасным.

Шпионская деятельность судна Янтарь

Ранее министр обороны предупреждал о Янтаре после того, как его заметили в водах Великобритании в январе, назвав это “еще одним примером растущей российской агрессии”.

По данным сайта отслеживания судов Marine Traffic, корабль не передавал свое местонахождение с 2 ноября, а последний раз его отслеживали в Балтийском море к северу от побережья Латвии.

6 ноября ВМС Нидерландов сообщили, что два их корабля сопровождали Янтарь из Северного моря, где он действовал вблизи нидерландских территориальных вод.

