Российский шпионский корабль Янтарь отслеживает подводные кабели Европы, что вызывает все большую тревогу среди союзников НАТО. В перспективе Москва может прибегнуть к диверсиям вблизи Британских островов.

Об этом сообщает Financial Times.

Шпионский корабль РФ отслеживает подводные кабели Европы

Издание отмечает, что несмотря на регулярные провокации России в виде нарушения воздушного пространства стран ЕС, особое беспокойство вызывают именно подводные операции Кремля.

В ноябре 2024 года Янтарь, оборудованный современными системами наблюдения, осуществлял миссию по картографированию и потенциальному перехвату подводных кабелей, от которых зависит интернет-связь, энергетика, военная координация и финансовые операции государств-членов НАТО.

Маршрут судна пролегал через ключевые европейские воды: оно обогнуло побережье Норвегии, далее прошло Ла-Манш и вышло в Ирландское море.

После этого корабль направился в Средиземное море, а затем – на восток в направлении Суэцкого канала.

— Янтарь — это инструмент, который Россия использует, чтобы держать нас в напряжении. Он следует за кабельными линиями и трубопроводами, делая остановки. Мы очень внимательно следим за ним, — заявил один из высокопоставленных командиров НАТО.

Как сообщает Financial Times, деятельность судна координирует Главное управление глубоководных исследований (GUGI) – специальная военная структура РФ, которая находится под санкциями Великобритании с лета 2024 года.

Западные эксперты считают, что GUGI способно выполнять широкий спектр секретных операций, включая саботаж в так называемой серой зоне – промежутке между мирными отношениями и открытым вооруженным противостоянием.

Мир критически зависит от подводных коммуникаций

Морское дно все чаще становится мишенью, ведь современный мир критически зависит от подводной инфраструктуры.

В Великобритании 99% цифровых коммуникаций осуществляются именно через подводные кабели, тогда как три четверти газа поставляется трубопроводами с морского дна.

Особое значение имеют кабели, передающие данные в Интегрированную подводную систему наблюдения – совместную оборонную сеть США и Великобритании, которая отслеживает движение вражеских подводных лодок.

Аналитики отмечают: точная карта подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных кабелей может стать ключевым ресурсом для подготовки к боевым действиям.

Такие знания дали бы возможность Москве подорвать энергоснабжение или помешать аварийному реагированию в случае конфликта.

Корабль Янтарь оснащен подводными аппаратами с манипуляторами, которые могут подключаться к кабелям и перехватывать с них информацию.

Кроме того, эти системы способны устанавливать взрывные устройства, которые можно активировать впоследствии.

По словам западных военно-морских чиновников, Янтарь, скорее всего, определяет ключевые узлы между кабелями, где повреждение нанесло бы наибольший ущерб.

Дэвид Филдс, бывший военно-морской атташе Великобритании в Москве, подчеркнул, что подводные разведывательные возможности GUGI представляют “значительную угрозу” для глобальной сети кабелей.

— Если напряженность опасно возрастет, Россия может выключить свет и отключить наши энергетические и коммуникационные системы, надеясь таким образом предотвратить эскалацию до настоящей войны, — отметил он.

Фото: Минобороны Великобритании

