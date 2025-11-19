Російський шпигунський корабель Янтар уперше використав лазери, щоб протидіяти пілотам Королівських ВПС, які відстежували його діяльність поблизу британських вод.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, пише ВВС.

Російський шпигунський корабель застосував лазери

Гілі повідомив журналістам, що цей “надзвичайно небезпечний” крок з боку Янтаря сприймається урядом “дуже серйозно”.

Він додав, що судно перебувало на півночі Шотландії та протягом останніх кількох тижнів вдруге цього року зайшло у води Великої Британії.

Лондон продовжуватиме спостерігати за кораблем і має “військові варіанти на випадок, якщо Янтар змінить курс”, додав Гілі.

– Моє послання Росії та Путіну таке: ми вас бачимо. Ми знаємо, що ви робите. І якщо Янтар вирушить на південь цього тижня, ми готові, – додав він.

Гілі зазначив, що інцидент із лазером стався, коли за Янтарем спостерігав фрегат Королівського флоту та літаки RAF Poseidon P-8, які були залучені для “відстеження кожного руху судна”. Епізод стався протягом останніх двох тижнів.

Під час пресконференції на Даунінг-стріт міністр оборони додав, що він змінив правила ведення бойових дій Королівського флоту, щоб судно можна було відстежувати більш ретельно “коли воно перебуває у ширших водах”.

Гілі зазначив, що корабель, який введено в експлуатацію у 2015 році, є частиною Головного управління глибоководних досліджень Росії, яке створене для “проведення розвідки у мирний час і саботажу під час конфлікту”.

– Ми маємо військові варіанти на випадок, якщо Янтар змінить курс. Я не буду їх розкривати, бо це лише зробить президента Путіна розумнішим, – сказав він.

На запитання про ризики, пов’язані з лазерами, Гілі відповів: Все, що перешкоджає, порушує або ставить під загрозу пілотів, які керують британськими військовими літаками, є надзвичайно небезпечним.

Шпигунська діяльність судна Янтар

Раніше міністр оборони попереджав про Янтар після того, як його помітили у водах Великої Британії у січні, назвавши це “ще одним прикладом зростаючої російської агресії”.

За даними сайту відстеження суден Marine Traffic, корабель не передавав своє місцезнаходження з 2 листопада, а останній раз його відстежували у Балтійському морі на північ від узбережжя Латвії.

6 листопада ВМС Нідерландів повідомили, що два їхні кораблі супроводжували Янтар з Північного моря, де він діяв поблизу нідерландських територіальних вод.

