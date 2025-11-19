Евросоюз планирует привлечь Украину к инициативам по “военному Шенгену” и созданию общеевропейского пространства военной мобильности, которые направлены на ускорение перемещения войск и техники по территории Европы.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас во время презентации концепции “военного Шенгена” в Брюсселе, пишет Европейская правда.

ЕС планирует привлечь Украину к “военному Шенгену”

В ЕС подтверждают, что Украина станет частью общеевропейского пространства военной мобильности.

Сейчас смотрят

— Мы хотим расширить коридоры военной мобильности на Украину. Это стало бы гарантией безопасности, что означает, что мы могли бы оказывать более быструю поддержку в случае необходимости, — заявила Каллас.

Украина неоднократно упоминается и в проекте нового Регламента ЕС о военной мобильности.

17 ноября документ был предоставлен Совету ЕС и Европейскому парламенту для дальнейшего принятия по обычной законодательной процедуре.

— Жизненно важно для интересов безопасности ЕС, чтобы положения Регламента применялись в странах-кандидатах на вступление (в ЕС. – Ред.), особенно в Украине и Молдове. В этом контексте следует учитывать уровень согласованности общей внешней и безопасности политики стран-кандидатов, – говорится в документе.

Регламент должен предоставить Украине существенные преимущества: улучшение транспортной инфраструктуры двойного назначения, согласование правил транспортировки военной техники и упрощение процедур пересечения границ в пределах Европы.

— Эти меры будут способствовать более быстрому перемещению военной помощи в направлении Украины и к восточным границам Союза. Совместно эти усилия могут помочь укрепить устойчивость логистических связей Украины с Союзом и будут способствовать более широким целям укрепления европейской безопасности и обороны, — отмечают авторы документа.

Еврокомиссия также подчеркивает важность украинского боевого опыта.

— Война России против Украины дает бесценные уроки для ЕС, государств-членов и партнеров в сфере военной мобильности. Группа по вопросам военного транспорта и мобильности может пригласить Украину, Молдову и страны Европейской экономической зоны в качестве наблюдателей с целью использования их ценного военного опыта и подготовки Украины к ее будущему членству в ЕС, — говорится в документе.

19 ноября Евросоюз официально представил проект “военного Шенгена”, созданный для ускорения передвижения войск в пределах Европы.

Восемь государств Европы подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности.

Ранее, 16 октября, Европейская комиссия представила дорожную карту повышения оборонной готовности ЕС до 2030 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.