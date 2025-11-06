Европейский совет и Европарламент достигли предварительного соглашения о стимулировании инвестиций в оборону в рамках текущего бюджета ЕС для реализации плана ReArm Europe – инициативы по увеличению расходов на оборону и укреплению военного потенциала Союза.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Интеграция Украины в военно-промышленный сектор ЕС

Предложение Европейской комиссии, представленное 22 апреля 2025 года, направлено на увеличение инвестиций в оборону как часть плана ReArm Europe.

Соглашение предусматривает присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду, что означает приверженность ЕС постепенной интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность.

– Достигнутое сегодня соглашение о стимулировании инвестиций в сферу обороны в текущем бюджете является важной вехой в реализации плана ReArm Europe и повышении нашей оборонной готовности к 2030 году. Мы должны максимально увеличить наши инвестиции в оборону и технологии двойного назначения, чтобы подготовиться к будущему – вместе в Европе и с Украиной, – подчеркнул Троельс Лунд Поульсен, министр обороны Дании.

Законодательство увеличит инвестиции в сферу обороны путем внесения изменений в действующие программы ЕС – Платформу стратегических технологий для Европы (STEP), Горизонт Европа, Европейский оборонный фонд (EDF), программу Цифровая Европа (DEP) и механизм Соединение Европы (CEF).

Во время переговоров депутаты Европарламента настаивали на защите критической инфраструктуры, а также на улучшении устойчивости к киберугрозам для критической цифровой инфраструктуры.

Депутаты Европарламента также выступили за большую поддержку оборонной промышленности Украины и обеспечили участие страны в Европейском оборонном фонде.

Следующие шаги

Неофициальное соглашение теперь должно быть одобрено Европарламентом и Европейским советом. Комитет по вопросам промышленности, исследований и энергетики проведет голосование по тексту законопроекта 20 ноября, после чего его передадут в Европарламент.

По плану ReArm Europe, Евросоюз может мобилизовать до €800 млрд на оборонные расходы.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз обязался финансово поддерживать Украину в течение следующих двух лет.

