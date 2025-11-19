Євросоюз планує залучити Україну до ініціатив щодо “військового Шенгену” та створення загальноєвропейського простору військової мобільності, які спрямовані на прискорення переміщення військ і техніки територією Європи.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас під час презентації концепції “військового Шенгену” у Брюсселі, пише Європейська правда.

У ЄС підтверджують, що Україна стане частиною загальноєвропейського простору військової мобільності.

– Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби, – заявила Каллас.

Україна неодноразово згадується й у проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність.

17 листопада документ був наданий Раді ЄС та Європейському парламенту для подальшого ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.

– Життєво важливо для інтересів безпеки ЄС, щоб положення Регламенту застосовувалися в країнах-кандидатах на вступ (до ЄС. – Ред.), особливо в Україні та Молдові. У цьому контексті слід брати до уваги рівень узгодженості спільної зовнішньої та безпекової політики країн-кандидатів, – йдеться в документі.

Регламент має надати Україні суттєві переваги: поліпшення транспортної інфраструктури подвійного призначення, узгодження правил транспортування військової техніки та спрощення процедур перетину кордонів у межах Європи.

– Ці заходи сприятимуть швидшому переміщенню військової допомоги в напрямку України та до східних кордонів Союзу. Спільно ці зусилля можуть допомогти зміцнити стійкість логістичних зв’язків України з Союзом та сприятимуть ширшим цілям зміцнення європейської безпеки та оборони, – зазначають автори документа.

Єврокомісія також наголошує на важливості українського бойового досвіду.

– Війна Росії проти України надає безцінні уроки для ЄС, держав-членів та партнерів у сфері військової мобільності. Група з питань військового транспорту та мобільності може запросити Україну, Молдову та країни Європейської економічної зони як спостерігачів з метою використання їхнього цінного військового досвіду та підготовки України до її майбутнього членства в ЄС, – йдеться у документі.

19 листопада Євросоюз офіційно презентував проєкт “військового Шенгену”, створений для пришвидшення пересування військ у межах Європи.

Вісім держав Європи підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.

Раніше, 16 жовтня, Європейська комісія представила дорожню карту підвищення оборонної готовності ЄС до 2030 року.

