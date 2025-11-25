В Молдове российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны, один из них упал на крышу частного дома.

Об этом сообщается в Министерстве обороны Молдовы.

Беспилотники РФ залетели в Молдову: реакция властей

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы вызывает российского посла для предоставления официальных обьяснений.

МИД Молдовы решительно осудил нарушение воздушного пространства, назвав действия России недопустимыми.

– В связи с этими событиями согласованный посол Российской Федерации будет вызван завтра в 14:00 в Министерство иностранных дел для предоставления объяснений относительно этих недопустимых действий, – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Инцидент произошел во время массированной комбинированной атаки РФ по Украине 25 ноября.

Воздушные силы ВСУ ранее сообщили, что одна из российских дронов могла нарушить воздушное пространство Румынии.

Впоследствии обе страны, Румыния и Молдова, подтвердили факты таких нарушений.

Министерство обороны Молдовы уточнило, что системы наблюдения зафиксировали шесть дронов, пересекших воздушное пространство страны.

Один из них двигался в направлении государственной границы с Румынией на высоте около 1 500 метров.

Остальные пять дронов были замечены над разными регионами: Дондушень, Оргеев, Бендеры, Вадул-луй-Водэ и Флорешть. Один аппарат упал на крышу дома в селе Нижние Кукуресты.

Молдовское оборонное ведомство обратилось к гражданам с призывом сообщать о посторонних объектах и ​​не касаться упавших на землю предметов.

