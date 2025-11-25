У Молдові російські безпілотники порушили повітряний простір країни, один із них впав на дах приватного будинку.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Молдови.

Безпілотники РФ залетіли у Молдову: реакція влади

У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови викликає російського посла для надання офіційних пояснень.

МЗС Молдови рішуче засудило порушення повітряного простору, назвавши дії Росії неприпустимими.

– У зв’язку з цими подіями узгоджений посол Російської Федерації буде викликаний завтра о 14:00 до Міністерства закордонних справ для надання пояснень щодо цих неприпустимих дій, – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Інцидент стався під час масованої комбінованої атаки РФ по Україні 25 листопада.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомили, що один із російських дронів міг порушити повітряний простір Румунії.

Згодом обидві країни, Румунія та Молдова, підтвердили факти таких порушень.

Міністерство оборони Молдови уточнило, що системи спостереження зафіксували шість дронів, які перетнули повітряний простір країни.

Один із них рухався в напрямку державного кордону з Румунією на висоті близько 1 500 метрів.

Інші п’ять дронів були помічені над різними регіонами: Дондушень, Оргеїв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешть.

Один апарат впав на дах будинку в селі Нижні Кукурешти.

Молдовське оборонне відомство звернулося до громадян із закликом повідомляти про сторонні об’єкти та не торкатися предметів, що впали на землю.

Фото: Поліція Молдови

