Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Россия потратила почти €400 млн, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов, которые состоялись в сентябре.

Об этом пишет польское информационное агентство PAP.

По словам Гросу, возглавляющего проевропейскую Партию Действие и солидарность (PAS), Кремль пытался протолкнуть во власть зависимых от России кандидатов, а также людей, связанных с криминальными структурами.

— Россия вложила почти €400 млн в элементы гибридной войны, — заявил спикер.

Он подчеркнул, что Молдова стала мишенью беспрецедентной волны дезинформации, но граждане страны смогли противостоять давлению и выбрали курс на стабильность и свободу.

По данным молдавских властей и международных партнеров, вмешательство предусматривало:

масштабный подкуп избирателей;

кампании дезинформации, в том числе с помощью искусственного интеллекта;

кибератаки на государственные структуры;

попытки провоцировать насилие на улицах.

Все это осуществлялось с целью расшатывания ситуации и формирования пророссийского большинства в парламенте.

Напомним, что парламентские выборы в Молдове, состоявшиеся 28 сентября, завершились победой правящей партии ПАС, которая получила 55 мандатов из 101.

Второе место занял пророссийский Патриотический избирательный блок (ПИБ), получив 26 мест.

