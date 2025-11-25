Стало известно, сколько денег потратила РФ на вмешательство в выборы в Молдове
Молдова заявила о масштабном российском вмешательстве в выборы в стране.
Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Россия потратила почти €400 млн, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов, которые состоялись в сентябре.
Об этом пишет польское информационное агентство PAP.
Гросу о вмешательстве в выборы в Молдове
По словам Гросу, возглавляющего проевропейскую Партию Действие и солидарность (PAS), Кремль пытался протолкнуть во власть зависимых от России кандидатов, а также людей, связанных с криминальными структурами.
— Россия вложила почти €400 млн в элементы гибридной войны, — заявил спикер.
Он подчеркнул, что Молдова стала мишенью беспрецедентной волны дезинформации, но граждане страны смогли противостоять давлению и выбрали курс на стабильность и свободу.
По данным молдавских властей и международных партнеров, вмешательство предусматривало:
- масштабный подкуп избирателей;
- кампании дезинформации, в том числе с помощью искусственного интеллекта;
- кибератаки на государственные структуры;
- попытки провоцировать насилие на улицах.
Все это осуществлялось с целью расшатывания ситуации и формирования пророссийского большинства в парламенте.
Напомним, что парламентские выборы в Молдове, состоявшиеся 28 сентября, завершились победой правящей партии ПАС, которая получила 55 мандатов из 101.
Второе место занял пророссийский Патриотический избирательный блок (ПИБ), получив 26 мест.