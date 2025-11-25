Стало відомо, скільки грошей витратила РФ на втручання у вибори в Молдові
Молдова заявила про масштабне російське втручання у вибори в країні.
Голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Росія витратила майже €400 млн, аби вплинути на результати парламентських виборів, які відбулися у вересні.
Про це пише польське інформаційне агентство PAP.
Гросу про втручання у вибори в Молдові
За словами Гросу, який очолює проєвропейську партію Дія та солідарність (PAS), Кремль намагався проштовхнути у владу залежних від Росії кандидатів, а також людей, пов’язаних із кримінальними структурами.
— Росія вклала майже €400 млн в елементи гібридної війни, — заявив спікер.
Він наголосив, що Молдова стала мішенню безпрецедентної хвилі дезінформації, але громадяни країни змогли протистояти тиску й обрали курс на стабільність та свободу.
За даними молдовської влади та міжнародних партнерів, втручання передбачало:
- масштабний підкуп виборців;
- кампанії дезінформації, зокрема й за допомогою штучного інтелекту;
- кібератаки на державні структури;
- спроби провокувати насильство на вулицях.
Усе це здійснювалося з метою розгойдування ситуації та формування проросійської більшості в парламенті.
Нагадаємо, що парламентські вибори у Молдові, що відбулися 28 вересня, завершилися перемогою правлячої партії ПАС, яка отримала 55 мандатів із 101.
Друге місце посів проросійський Патріотичний виборчий блок (ПВБ), здобувши 26 місць.