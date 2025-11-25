Молдова заявила про масштабне російське втручання у вибори в країні.

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Росія витратила майже €400 млн, аби вплинути на результати парламентських виборів, які відбулися у вересні.

PAP

Гросу про втручання у вибори в Молдові

За словами Гросу, який очолює проєвропейську партію Дія та солідарність (PAS), Кремль намагався проштовхнути у владу залежних від Росії кандидатів, а також людей, пов’язаних із кримінальними структурами.

— Росія вклала майже €400 млн в елементи гібридної війни, — заявив спікер.

Він наголосив, що Молдова стала мішенню безпрецедентної хвилі дезінформації, але громадяни країни змогли протистояти тиску й обрали курс на стабільність та свободу.

За даними молдовської влади та міжнародних партнерів, втручання передбачало:

масштабний підкуп виборців;

кампанії дезінформації, зокрема й за допомогою штучного інтелекту;

кібератаки на державні структури;

спроби провокувати насильство на вулицях.

Усе це здійснювалося з метою розгойдування ситуації та формування проросійської більшості в парламенті.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Молдові, що відбулися 28 вересня, завершилися перемогою правлячої партії ПАС, яка отримала 55 мандатів із 101.

Друге місце посів проросійський Патріотичний виборчий блок (ПВБ), здобувши 26 місць.

