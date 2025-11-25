Украина, Словакия и Словения только что избраны в Исполнительный совет ОЗХО на 2026-2028 годы, тогда как Россия потерпела поражение – уже в третий раз подряд.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

РФ не избрали в Исполкомитет ОЗХО: почему это важно

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина одержала важную дипломатическую победу в Организации по запрещению химического оружия.

По его словам, несмотря на все попытки государства-агрессора, государства-участники сделали четкий выбор: системный нарушитель Конвенции о запрещении химического оружия не может влиять на руководящий орган ОЗХО.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что украинская дипломатия работает 24/7 вместе с нашими партнерами, чтобы обеспечить этот результат.

– Сегодняшняя победа – это не только честь, но и важный инструмент для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на химические угрозы, исходящие от российской агрессии против Украины, – резюмировал он.

Сибига пообещал, что министерство и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы международное право соблюдалось, а мир оставался защищенным от угрозы химического оружия.

Что такое ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия – международная структура, которая работает над обеспечением мира, свободного от химического оружия. Ее штаб-квартира находится в Гааге.

Она занимается контролем за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия, ликвидирует существующие запасы химического оружия, а также оказывает помощь государствам в защите от него.

ОЗХО была создана в 1997 году, после того как Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу. И уже в 1998 году Украина стала членом организации. С тех пор мы принимаем активное участие в ее работе.

Цель ОЗХО – обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование, разработку и накопление химического оружия, а также содействие сотрудничеству в мирной химии.

Эта организация получила признание в 2013 году, когда была награждена Нобелевской премией мира.

