Україну, Словаччину та Словенію щойно обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026-2028 роки, тоді як Росія зазнала поразки – вже втретє поспіль.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

РФ не обрали до Виконради ОЗХЗ: чому це важливо

Андрій Сибіга наголосив, що Україна має важливу дипломатичну перемогу в Організації із заборони хімічної зброї.

За його словами, попри всі спроби держави-агресора, держави-учасниці зробили чіткий вибір: системний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ.

Очільник зовнішньополітичного відомства зауважив, що українська дипломатія працює 24/7 разом із нашими партнерами, щоб забезпечити цей результат.

– Сьогоднішня перемога – це не лише честь, але й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, які виходять від російської агресії проти України, – резюмував він.

Сибіга пообіцяв, що міністерство й надалі працюватиме над тим, щоб міжнародне право дотримувалося, а світ залишився захищеним від загрози хімічної зброї.

Що таке ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї – міжнародна структура, яка працює над забезпеченням миру, вільного від хімічної зброї. Її штаб-квартира знаходиться в Гаазі.

Вона займається контролем за дотриманням Конвенції про заборону хімічної зброї, ліквідовує існуючі запаси хімічної зброї, а також надає допомогу державам у захисті від неї.

ОЗХЗ створили у 1997 році, після того, як Конвенція про заборону хімзброї набула чинності. І вже у 1998 році Україна стала членом організації. З тих пір ми беремо активну участь у її роботі.

Мета ОЗХЗ – забезпечення контролю за дотриманням заборони на використання, розробку та накопичення хімічної зброї, а також сприяння співпраці у мирній хімії.

Ця організація отримала визнання у 2013 році, коли була нагороджена Нобелівською премією миру.

