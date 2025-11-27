В Латвии рассматривают возможность полного демонтажа отдельных участков железнодорожной линии, ведущих к границе с Россией.

Латвия может демонтировать железную дорогу в Россию

Окончательное решение планируется принять в начале следующего года.

Об этом сообщает LSM.lv.

Правительство страны до конца 2025 года проанализирует варианты сноса инфраструктуры на восточной границе, учитывая позицию Вооруженных сил Литвы и Эстонии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что более конкретные данные о возможном демонтаже ожидаются в начале 2026 года.

– Мы не можем отклонять ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на разные социально-экономические аспекты, – сказал он.

Демонтаж путей в Россию рассматривают как одну из мер укрепления безопасности восточной границы. Ожидается, что этот вопрос обсудят также президенты и премьер-министры стран Балтии.

Как сообщалось в октябре, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают совместные планы действий по чрезвычайной ситуации в случае российского нападения или эскалации на границах.

После начала полномасштабной войны России против Украины в Европе усилились опасения новой агрессии.

Страны активно модернизируют свои вооруженные силы, усиливают оборонный потенциал и готовят стратегии на случай возможного нападения.

