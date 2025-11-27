У Латвії розглядають можливість повного демонтажу окремих ділянок залізничної лінії, що ведуть до кордону з Росією.

Латвія може демонтувати залізницю до Росії

Остаточне рішення планують ухвалити на початку наступного року.

Про це повідомляє LSM.lv.

Уряд країни до кінця 2025 року проаналізує варіанти знесення інфраструктури на східному кордоні, врахувавши позицію Збройних сил Литви та Естонії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс зазначив, що конкретніші дані щодо можливого демонтажу очікуються на початку 2026 року.

– Ми не можемо відхиляти жодного варіанту зміцнення національної оборони і безпеки, але такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти, – сказав він.

Демонтаж шляхів до Росії розглядають як один із заходів зміцнення безпеки східного кордону. Очікується, що це питання також обговорять президенти та прем’єр-міністри країн Балтії.

Як повідомлялося в жовтні, Естонія, Латвія і Литва розробляють спільні плани дій на випадок надзвичайної ситуації у разі російського нападу або ескалації на кордонах.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Європі посилилися побоювання нової агресії.

Країни активно модернізують свої збройні сили, посилюють оборонний потенціал та готують стратегії на випадок можливого нападу.

