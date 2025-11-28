Российская космическая отрасль продолжает стремительно деградировать в условиях полномасштабной войны против Украины, санкций и отсутствия доступа к западным технологиям.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Деградация российской космической отрасли: что известно

Накануне во время запуска российского корабля Союз МС-28 с космодрома Байконур произошла авария, которая привела к повреждению стартовой площадки, заявили в Центре противодействия дезинформации.

Там подчеркнули, что это единственный стартовый комплекс, с которого Россия может осуществлять пилотируемые пуски. Таким образом, РФ потеряла возможность запускать корабли с космонавтами на определенное время.

Как утверждают в Центре противодействия дезинформации, российская пропаганда после полномасштабного вторжения стремится активнее эксплуатировать тему космических полетов как доказательство того, что якобы РФ является передовым высокотехнологичным государством.

— Но на самом деле космическая отрасль РФ заметно деградирует, — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

С 2022 года в России наблюдается неуклонное снижение количества космических запусков, на фоне чего значительно увеличивается ее отрыв от США и Китая, которые являются лидерами отрасли. Для сравнения: в 2024 году Россия выполнила 17 запусков, а США — 145.

Из-за нежелания завершать войну Россия постепенно теряет свой статус “великого космического государства”, подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

