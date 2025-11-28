РФ теряет статус “великой космической страны”: ЦПД об аварии на Байконуре
- Российская космическая отрасль стремительно деградирует в условиях войны, санкций и отсутствия доступа к западным технологиям, о чем свидетельствует неуклонное снижение количества запусков.
- Недавняя авария Союза МС-28 на Байконуре повредила единственный стартовый комплекс для пилотируемых запусков, что дополнительно подтверждает утрату Россией статуса "великой космической страны".
Российская космическая отрасль продолжает стремительно деградировать в условиях полномасштабной войны против Украины, санкций и отсутствия доступа к западным технологиям.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Деградация российской космической отрасли: что известно
Накануне во время запуска российского корабля Союз МС-28 с космодрома Байконур произошла авария, которая привела к повреждению стартовой площадки, заявили в Центре противодействия дезинформации.
Там подчеркнули, что это единственный стартовый комплекс, с которого Россия может осуществлять пилотируемые пуски. Таким образом, РФ потеряла возможность запускать корабли с космонавтами на определенное время.
Как утверждают в Центре противодействия дезинформации, российская пропаганда после полномасштабного вторжения стремится активнее эксплуатировать тему космических полетов как доказательство того, что якобы РФ является передовым высокотехнологичным государством.
— Но на самом деле космическая отрасль РФ заметно деградирует, — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
С 2022 года в России наблюдается неуклонное снижение количества космических запусков, на фоне чего значительно увеличивается ее отрыв от США и Китая, которые являются лидерами отрасли. Для сравнения: в 2024 году Россия выполнила 17 запусков, а США — 145.
Из-за нежелания завершать войну Россия постепенно теряет свой статус “великого космического государства”, подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.