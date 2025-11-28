РФ втрачає статус “великої космічної держави”: ЦПД про аварію на Байконурі
- Російська космічна галузь стрімко деградує в умовах війни, санкцій та відсутності доступу до західних технологій, про що свідчить невпинне зниження кількості запусків.
- Нещодавня аварія Союзу МС-28 на Байконурі пошкодила єдиний стартовий комплекс для пілотованих пусків, що додатково підтверджує втрату Росією статусу "великої космічної держави".
Російська космічна галузь продовжує стрімко деградувати в умовах повномасштабної війни проти України, санкцій та відсутності доступу до західних технологій.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
Деградація російської космічної галузі: що відомо
Напередодні під час запуску російського корабля Союз МС-28 з космодрому Байконур сталася аварія, яка призвела до пошкодження стартового майданчика, заявили у Центрі протидії дезінформації.
Там наголосили, що це єдиний стартовий комплекс, з якого Росія може здійснювати пілотовані пуски. Таким чином РФ втратила можливість запускати кораблі з космонавтами на певний час.
Як стверджують у Центрі протидії дезінформації, російська пропаганда після повномасштабного вторгнення прагне активніше експлуатувати тему космічних польотів як доказ, що нібито РФ є передовою високотехнологічною державою.
– Але насправді космічна галузь РФ помітно деградує, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.
З 2022 року в Росії спостерігається неухильне зниження кількості космічних запусків, на тлі чого значно зростає її розрив із США та Китаєм, які є лідерами галузі. Для порівняння: у 2024 році Росія виконала 17 запусків, а США – 145.
Через небажання завершувати війну Росія поступово втрачає свій статус “великої космічної держави”, наголосили у Центрі протидії дезінформації.