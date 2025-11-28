Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вскоре встретится в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, он планирует обсудить войну в Украине.

Орбан о встрече с Путиным в Москве

Как пишет Reuters, в первую очередь Виктор Орбан планирует обсудить с Путиным поставки нефти и газа в Венгрию, а также мирные усилия для завершения войны в Украине.

— Я еду (в Москву), чтобы обеспечить надежное энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год, — рассказал Орбан в видеоинтервью на своей странице в Facebook.

На вопрос, будут ли там во время встречи обсуждать вопросы урегулирования войны России против Украины, Орбан ответил, что вряд ли удастся этого избежать.

Орбан поддерживает тесные отношения с Москвой, а Венгрия, как и раньше, во многом зависит от российских энергоносителей, вопреки усилиям Европейского Союза.

Недавно Венгрия подписала пакт о сотрудничестве в области ядерной энергетики с США.

Соглашение предусматривает, что Венгрия будет закупать американское ядерное топливо и технологии для хранения отработанного топлива на построенной Россией атомной электростанции Пакш, расположенной в 100 км от Будапешта.

В отличие от большинства лидеров НАТО и Евросоюза, Орбан сохранил теплые отношения с Россией. Венгрия импортировала из России в этом году 8,5 млн тонн сырой нефти и более 7 млрд куб. м природного газа.

