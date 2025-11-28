Европейская комиссия призывает западных союзников ускорить выплаты по кредиту Украине в размере $50 млрд, однако Бельгия продолжает тормозить усилия ЕС по поддержке Украины в агрессивной войне, которую развязала РФ.

Кредит G7 для Украины: почему €14 млрд до сих пор не поступили

В интервью Euractiv комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис пояснил, что страны должны в начале следующего года выделить Украине средства из кредита G7, согласованного в июне прошлого года, чтобы закрыть финансовую черную дыру, которая назревает в воюющей Украине.

– Мы ведем переговоры с другими международными донорами, чтобы понять, можно ли оказать поддержку до начала года, – рассказал Домбровскис.

Он добавил, что среди доноров есть Великобритания, Канада, Япония и США.

Сейчас смотрят

Домбровскис считает, что их поддержки должно быть достаточно для покрытия потребностей Украины в финансировании в первом квартале следующего года, хотя и признает, что это пока еще неизвестно.

ЕС уже выплатил свою долю кредита G7, которая составляет €18,1 млрд. Но примерно €14 млрд из пакета еще не были выплачены другими странами, а именно США, Канадой, Японией и Великобританией.

Ожидается, что Киев столкнется с дефицитом бюджета в размере $12 млрд (€10 млрд) уже в первом квартале следующего года.

Замечания Домбровскиса прозвучали на фоне того, как ЕС пытается договориться об отдельном репарационном кредите в размере €185 млрд накануне решающего саммита европейских лидеров 18 и 19 декабря, где Комиссия надеется убедить Бельгию поддержать эту схему.

Но эти усилия потерпели серьезную неудачу, когда премьер-министр Барт де Вевер резко раскритиковал план в письме президенту Комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Репарационный кредит имеет целью использовать остатки наличных средств, связанные с российскими суверенными активами, хранящимися в Euroclear, брюссельской клиринговой палате, которые были заморожены ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

С другой стороны, кредит G7 уже реализуется и использует доход, полученный от активов.

Бельгия отказалась поддерживать репарационный кредит, если ее юридические и финансовые риски не будут разделены, а другие страны ЕС не будут использовать российские активы, находящиеся в их собственной юрисдикции.

Euroclear высказал аналогичные оговорки по поводу этого плана.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер до сих пор не отказался от этой схемы, которая, как ожидается, будет официально предложена Комиссией в ближайшие дни.

Домбровскис сказал, что привлечение бельгийцев не является предпосылкой для публикации подробного юридического предложения о том, как это будет работать на практике, но согласие Бельгии улучшило бы ситуацию.

Хотя в переговорах между должностными лицами ЕС и Бельгии наблюдался технический прогресс, комиссар признал, что политических сдвигов было мало.

– На этом этапе… очевидно, что Бельгия до сих пор не сделала никаких шагов в принятии этой концепции, – сказал он.

Домбровскис признал, что беспокойство Бельгии нужно учитывать, ведь она, как и другие государства-члены, хочет ясности.

Комиссар также предупредил, что отдельное переходное решение ЕС для временного преодоления бюджетного дефицита Украины может быть необходимым, если переговоры с Бельгией не будут достаточно быстро продвигаться до конца года.

Такие схемы, изложенные в документе с вариантами, распространенном на прошлой неделе среди столиц ЕС, предусматривают использование общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов в качестве альтернативных способов временного пополнения бюджетного дефицита Киева.

В документе оценивается, что Украине понадобится €72 млрд военной и социальной поддержки в 2026 году и еще €64 млрд в 2027 году.

Фон дер Ляйен ранее на этой неделе предположила, что эти альтернативы не будут эффективными, если они будут полностью финансироваться за счет средств налогоплательщиков ЕС.

Домбровскис, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС должен продолжать двигаться вперед, поскольку потребности Украины в финансировании не только значительны, но и неотложны.

Он призвал прекратить бесконечные обсуждения и принять конкретные решения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.