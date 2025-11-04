В Евросоюзе рассматривают возможность временного механизма финансовой поддержки Украины в 2026 году, поскольку инициатива по так называемому репарационному кредиту за счет замороженных российских активов до сих пор не была одобрена.

Об этом сообщил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Reuters.

ЕС ищет временные пути финансирования Украины

— Мы с самого начала рассчитывали, что сможем начать предоставлять, то есть реально перечислять средства Украине (в рамках репарационного кредита. — Ред.) уже в начале второго квартала следующего года, — отметил Домбровскис.

Он подчеркнул, что дальнейшее затягивание одобрения репарационного кредита осложняет ситуацию.

— Это может поставить вопрос о необходимости временного решения, — уточнил он.

По словам еврокомиссара, он не может раскрывать подробности возможного временного механизма, однако подчеркнул, что финансовые потребности Украины “весьма значительны”.

— Если мы и дальше будем откладывать решение по репарационному кредиту, то возникает вопрос – как именно мы сможем обеспечить финансовую поддержку Украине в начале следующего года, – отметил он.

Что известно о репарационном кредите для Украины

Напомним, Еврокомиссия выступила с предложением предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов.

Большинство из них хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Однако Бельгия сейчас блокирует эту инициативу. Брюссель требует гарантий от других стран ЕС, что они оперативно обеспечат необходимое финансирование, если активы вернут под контроль России.

Бельгия также настаивает, чтобы к инициативе присоединились и другие государства, где также хранятся замороженные активы РФ.

Она требует, чтобы в случае возможных судебных исков со стороны России расходы на юридическую защиту распределялись между странами ЕС, а Еврокомиссия предоставила прочную правовую основу для этой инициативы.

