Європейська комісія закликає західних союзників прискорити виплати за кредитом Україні у розмірі $50 млрд, однак Бельгія продовжує гальмувати зусилля ЄС щодо підтримки України в агресивній війні, яку розв’язала РФ.

Кредит G7 для України: чому €14 млрд досі не надійшли

В інтерв’ю Euractiv комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс пояснив, що країни повинні на початку наступного року виділити Україні кошти з кредиту G7, узгодженого в червні минулого року, щоб закрити фінансову чорну діру, що назріває в Україні, яка воює.

– Ми ведемо переговори з іншими міжнародними донорами, щоб зрозуміти, чи можна надати підтримку до початку року, – розповів Домбровскіс.

Він додав, що серед донорів є Велика Британія, Канада, Японія та США.

Домбровскіс вважає, що їхньої підтримки має бути достатньо для покриття потреб України у фінансуванні у першому кварталі наступного року, хоча й визнає, що це ще поки що невідомо.

ЄС вже виплатив свою частку кредиту G7, який становить €18,1 млрд. Але приблизно €14 млрд з пакету ще не були виплачені іншими країнами, а саме США, Канадою, Японією та Великою Британією.

Очікується, що Київ зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі $12 млрд (€10 млрд) вже у першому кварталі наступного року.

Зауваження Домбровскіса прозвучали на тлі того, як ЄС намагається домовитися про окремий репараційний кредит у розмірі €185 млрд напередодні вирішального саміту європейських лідерів 18 та 19 грудня, де Комісія сподівається переконати Бельгію підтримати цю схему.

Але ці зусилля зазнали серйозної невдачі, коли прем’єр-міністр Барт де Вевер гостро розкритикував план у листі до президента Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Репараційний кредит має на меті використати залишки готівки, пов’язані з російськими суверенними активами, що зберігаються Euroclear, брюссельською кліринговою палатою, які були заморожені ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

З іншого боку, кредит G7 вже реалізується та використовує дохід, отриманий від активів.

Бельгія відмовилася підтримувати репараційний кредит, якщо її юридичні та фінансові ризики не будуть розділені, а інші країни ЄС не використовуватимуть російські активи, що знаходяться в їхній власній юрисдикції.

Euroclear висловив аналогічні застереження щодо цього плану.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер досі не відмовився від цієї схеми, яка, як очікується, буде офіційно запропонована Комісією найближчими днями.

Домбровскіс сказав, що залучення бельгійців не є передумовою для публікації детальної юридичної пропозиції щодо того, як це працюватиме на практиці, але бельгійська згода зробила б ситуацію краще.

Хоча в переговорах між посадовцями ЄС та Бельгії спостерігався технічний прогрес, комісар визнав, що політичних зрушень було мало.

– На цьому етапі… очевидно, що Бельгія досі не зробила жодних кроків у прийнятті цієї концепції, – сказав він.

Домбровскіс визнав, що занепокоєння Бельгії треба враховувати, адже вона, як і інші держави-члени, хоче ясності.

Комісар також попередив, що окреме перехідне рішення ЄС для тимчасового подолання бюджетного дефіциту України може бути необхідним, якщо переговори з Бельгією не достатньо швидко просуватимуться до кінця року.

Такі схеми, викладені в документі з варіантами, розповсюдженому минулого тижня серед столиць ЄС, передбачають використання спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів як альтернативних способів тимчасового поповнення бюджетного дефіциту Києва.

У документі оцінюється, що Україні знадобиться €72 млрд військової та соціальної підтримки у 2026 році та ще €64 млрд у 2027 році.

Фон дер Ляєн раніше цього тижня припустила, що ці альтернативи не будуть ефективними, якщо вони будуть повністю фінансуватися за рахунок коштів платників податків ЄС.

Домбровскіс, у свою чергу, наголосив, що ЄС повинен продовжувати рухатися вперед, оскільки потреби України у фінансуванні не лише значні, але й нагальні.

Він закликав припинити нескінченні обговорювання та прийняти конкретні рішення.

