У Флориді завершилися переговори між делегаціями України та США: підсумки
- У Флориді відбулася зустріч делегацій України та США, присвячена обговоренню кроків до миру.
- Марко Рубіо заявив, що Україна має бути захищеною від нових вторгнень та увійти в еру процвітання.
- Рубіо і Умєров відзначили продуктивність перемовин і додали, що сторонам ще потрібно продовжувати роботу.
У Флориді (США) завершилася зустріч української та американської делегацій, присвячена обговоренню подальших кроків на шляху до встановлення миру.
Про це інформують Суспільне та Reuters.
Зустріч делегацій України та США щодо миру
– Дуже важливо закінчити війну, але що ще важливо, щоб в Україні була безпека, щоб не було нових вторгнень, і що ще дуже важливо – ми хочемо , щоб в Україні почалася ера процвітання, не просто відбудова, а щоб Україна більш сильною і процвітаючою, ніж раніше, – сказав держсекретар Марко Рубіо після перемовин.
Рубіо також зазначив, що делегаціям України та США “ще мають над чим працювати”, попри те, що нинішні перемовини пройшли результативно.
– Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також реалісти щодо того прогресу, який вже відбувається. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України, – сказав Рубіо.
Рубіо назвав зустріч “дуже продуктивною”, однак додав, що робота над завершенням війни Росії проти України все ще триває.
– Є багато рухомих частин, і, очевидно, є інша сторона, яка також має бути частиною цього процесу. Це продовжиться пізніше цього тижня, коли пан Віткофф вирушить до Москви. Хоча ми також підтримуємо контакт із російською стороною в різних форматах, ми доволі добре розуміємо й їхню позицію, – сказав він журналістам.
Умєров назвав переговори успішними
Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив успішність переговорів та подякував за роботу команді США, зокрема Стіву Віткоффу та Джереду Кушнеру.
– Ми обговорили всі важливі питання для України та українського народу, і США висловили надзвичайну підтримку. Наша мета – процвітаюча та сильна Україна, – підсумував він.
Сторони не відповідали на питання від журналістів.