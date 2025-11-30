У Флориді (США) завершилася зустріч української та американської делегацій, присвячена обговоренню подальших кроків на шляху до встановлення миру.

Про це інформують Суспільне та Reuters.

Зустріч делегацій України та США щодо миру

– Дуже важливо закінчити війну, але що ще важливо, щоб в Україні була безпека, щоб не було нових вторгнень, і що ще дуже важливо – ми хочемо , щоб в Україні почалася ера процвітання, не просто відбудова, а щоб Україна більш сильною і процвітаючою, ніж раніше, – сказав держсекретар Марко Рубіо після перемовин.

Рубіо також зазначив, що делегаціям України та США “ще мають над чим працювати”, попри те, що нинішні перемовини пройшли результативно.

– Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також реалісти щодо того прогресу, який вже відбувається. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України, – сказав Рубіо.

Рубіо назвав зустріч “дуже продуктивною”, однак додав, що робота над завершенням війни Росії проти України все ще триває.

– Є багато рухомих частин, і, очевидно, є інша сторона, яка також має бути частиною цього процесу. Це продовжиться пізніше цього тижня, коли пан Віткофф вирушить до Москви. Хоча ми також підтримуємо контакт із російською стороною в різних форматах, ми доволі добре розуміємо й їхню позицію, – сказав він журналістам.

Умєров назвав переговори успішними

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив успішність переговорів та подякував за роботу команді США, зокрема Стіву Віткоффу та Джереду Кушнеру.

– Ми обговорили всі важливі питання для України та українського народу, і США висловили надзвичайну підтримку. Наша мета – процвітаюча та сильна Україна, – підсумував він.

Сторони не відповідали на питання від журналістів.

