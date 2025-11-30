Истребители ВВС США перехватили гражданский самолет возле резиденции президента Дональда Трампа в Палм-Бич в штате Флорида.

Об этом 30 ноября сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Над резиденцией Трампа перехватили гражданский самолет

По данным командования, истребители ВВС США поднимались в воздух во второй половине дня 29 ноября из-за нарушения гражданским самолетом временного ограничения полетов.

Самолет безопасно вывели из запретной зоны. Во время перехвата истребители NORAD применили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота к нарушению.

Представители NORAD также сообщили, что на этой неделе уже происходило несколько подобных нарушений зоны ограниченного полета гражданскими самолетами.

Командование подчеркивает, что пилоты должны проверять NOTAM перед полетом, чтобы избежать нарушения временных ограничений в воздушном пространстве.

