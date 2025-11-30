Винищувачі ВПС США перехопили цивільний літак біля резиденції президента Дональда Трампа в Палм-Біч у штаті Флорида.

Про це 30 листопада повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Над резиденцією Трампа перехопили цивільний літак

За даними командування, винищувачі ВПС США піднімали в повітря у другій половині дня 29 листопада через порушення цивільним літаком тимчасового обмеження польотів.

Літак безпечно вивели з забороненої зони. Під час перехоплення винищувачі NORAD застосували сигнальні ракети, щоб привернути увагу пілота до порушення.

Представники NORAD також повідомили, що цього тижня вже відбувалися кілька подібних порушень зони обмеженого польоту цивільними літаками.

Командування наголошує, що пілоти повинні перевіряти NOTAM перед польотом, щоб уникнути порушення тимчасових обмежень у повітряному просторі.

