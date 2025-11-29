Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг самой низкой отметки за 10 месяцев его второго срока и самой низкой отметки с тех пор, как он ушел с этой должности в 2021 году.

Какой рейтинг одобрения у Трампа

Опрос Gallup показывает, что рейтинг одобрения Трампа составляет 36%. Около 60% не одобряют его работу с момента возвращения в Овальный кабинет в январе, пишет The Hill.

Этот показатель на один процент ниже, чем в июле. Хотя опрос показал, что в последующие месяцы рейтинг президента США оставался стабильным в диапазоне от 40% до 41%.

Самый низкий рейтинг Трампа в 34% был получен после атаки на Капитолий 6 января 2021 года в конце его первого срока.

Как говорится в материале, хотя демократы в подавляющем большинстве не одобряют действия Трампа на должности президента США, среди республиканцев и независимых избирателей также наблюдается снижение уровня одобрения.

С конца октября уровень одобрения среди республиканцев снизился на семь процентных пунктов до 84%. В то же время среди независимых избирателей деятельность президента США одобряют 25% по сравнению с 33% в октябре.

Опрос показал, что уровень одобрения Трампа по всему спектру вопросов колеблется от 40 до 30%.

Наибольшее одобрение в 43% он получил за свою политику в сфере борьбы с преступностью. Еще 41% респондентов заявили, что одобряют его политику в сфере внешней политики, а 39% — его торговую программу.

Рейтинг одобрения президента США в вопросах иммиграции и экономики ниже: 37% и 36% соответственно. Самый низкий рейтинг одобрения, согласно опросу, был у политики здравоохранения — 30%.

Что касается своей позиции по войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа, Трамп получил одобрение 33% респондентов. Рейтинг его реакции на войну России против Украины составляет 31%.

Опрос проводился с 3 до 25 ноября. В нем принял участие 1 321 респондент. Отмечается, что погрешность составляет 4 процентных пункта.

