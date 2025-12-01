Правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи для Украины
- Указ о 12-м пакете военной помощи Украине от Италии вступил в силу и был опубликован в Официальном вестнике 14 ноября.
- Указ разрешает безвозмездную передачу Украине военных транспортных средств, материалов и оборудования, перечень которых содержится в секретном документе Генштаба ВС Италии.
Межведомственный указ о 12-м пакете военной помощи Украине от Италии вступил в силу.
Декрет от 14 ноября опубликован в Официальном вестнике Италии.
Что известно о 12-м пакете военной помощи от Италии
Декрет подписан министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласован с министрами иностранных дел и экономики.
— Штаб обороны уполномочен применять самые быстрые процедуры, чтобы обеспечить своевременную доставку транспортных средств, материалов и военного оборудования, — говорится в указе.
Перечень военного оборудования содержится в секретном документе, составленном Генеральным штабом Вооруженных сил Италии.
Как и в предыдущих случаях, его содержание не обнародуется из соображений безопасности.
Согласно указу, транспортные средства, материалы и оборудование “передаются получателю бесплатно”.
Напомним, правительство Джорджии Мелони предоставило Украине 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Общая стоимость этих пакетов составляет от €2,5 млрд до €3 млрд.
По неофициальным данным, Италия передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.
В октябре сообщалось, что двенадцатый пакет военной помощи Украине от Италии может быть готов к концу 2025 года.
Кроме того, Италия дала сигнал о готовности присоединиться к инициативе НАТО PURL по закупке американского вооружения, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств.