Италия собирается выделить 12-й пакет военной помощи Украине, который может быть представлен уже в ближайшее время.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Кроцетто, пишет издание La Repubblica.

Военная помощь Украине от Италии

— Наша позиция по Украине не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем, — сказал глава Минобороны Италии.

По словам Крозетто, Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, который вскоре собирается представить в том же формате, что и предыдущие.

Сейчас смотрят

Крозетто обратил внимание, что это будет уже 12-й пакет помощи Украине от Италии.

— Что касается Patriot, присланных Германией, то эта страна их имеет и может прислать, — подчеркнул он.

Министр обороны утверждает, что Италия отправила Украине все, что имела, при этом не ослабляя собственную оборону.

1 ноября в правительстве Канады заявили о выделении финансовой помощи для Украины, которую направят на ремонт критической энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате массированных российских обстрелов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.