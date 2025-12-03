ЕС определил конечный срок полного отказа от российского газа
- ЕС и Европарламент согласовали регламент, устанавливающий новые правила импорта российского газа.
- Документ определяет сроки, после которых вступят в силу ограничения на разные типы газовых контрактов.
- Страны-члены будут готовить планы диверсификации, а за нарушение правил предусмотрены штрафы.
Совет Европейского Союза и Европейский парламент достигли предварительного политического компромисса по регламенту, устанавливающему правила поэтапного полного отказа Евросоюза от импорта российского природного газа.
Если документ будет одобрен окончательно, запрет вступит в силу до конца 2027 года.
Когда ЕС откажется от российского газа
По информации, обнародованной в прессрелизе Совета ЕС, новый регламент является одним из ключевых инструментов в рамках инициативы REPowerEU, направленной на усиление энергетической безопасности и независимости Европы.
Он предусматривает юридически обязывающий полный отказ от российского газа, как трубопроводного, так и сжиженного.
Согласно согласованному подходу, окончательный запрет на долгосрочные контракты по поставкам трубопроводного газа из РФ начнет действовать не позднее 1 ноября 2027 года.
Для долгосрочных контрактов по СПГ ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Для краткосрочных соглашений, заключенных до июня 2025 года, предусмотрен переходный период: импорт СПГ из России будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года.
Контроль соблюдения регламента предусматривает введение системы предварительного разрешения на импорт.
Для российского газа информацию о поставках нужно будет подавать минимум за месяц. Изменения в действующие контракты будут разрешены только в технических целях и не смогут привести к увеличению объемов поставок.
За нарушение новых требований предусмотрены штрафы для компаний и физических лиц.
– Это большая победа для нас и всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его полный запрет в ЕС является важным шагом в этом направлении, – подчеркнул министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.
Предварительное соглашение должно пройти формальное утверждение в Совете ЕС и Европарламенте, после чего регламент будет окончательно принят.
Документ также содержит требование к странам-членам разработать национальные планы диверсификации энергоснабжения.
Такой же подход будет применяться и к государствам, продолжающим импорт российской нефти.
Еврокомиссия готовит законодательную инициативу по прекращению импорта нефти из РФ до конца 2027 года.