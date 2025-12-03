Совет Европейского Союза и Европейский парламент достигли предварительного политического компромисса по регламенту, устанавливающему правила поэтапного полного отказа Евросоюза от импорта российского природного газа.

Если документ будет одобрен окончательно, запрет вступит в силу до конца 2027 года.

Когда ЕС откажется от российского газа

По информации, обнародованной в прессрелизе Совета ЕС, новый регламент является одним из ключевых инструментов в рамках инициативы REPowerEU, направленной на усиление энергетической безопасности и независимости Европы.

Он предусматривает юридически обязывающий полный отказ от российского газа, как трубопроводного, так и сжиженного.

Согласно согласованному подходу, окончательный запрет на долгосрочные контракты по поставкам трубопроводного газа из РФ начнет действовать не позднее 1 ноября 2027 года.

Для долгосрочных контрактов по СПГ ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Для краткосрочных соглашений, заключенных до июня 2025 года, предусмотрен переходный период: импорт СПГ из России будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года.

Контроль соблюдения регламента предусматривает введение системы предварительного разрешения на импорт.

Для российского газа информацию о поставках нужно будет подавать минимум за месяц. Изменения в действующие контракты будут разрешены только в технических целях и не смогут привести к увеличению объемов поставок.

За нарушение новых требований предусмотрены штрафы для компаний и физических лиц.

– Это большая победа для нас и всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его полный запрет в ЕС является важным шагом в этом направлении, – подчеркнул министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Предварительное соглашение должно пройти формальное утверждение в Совете ЕС и Европарламенте, после чего регламент будет окончательно принят.

Документ также содержит требование к странам-членам разработать национальные планы диверсификации энергоснабжения.

Такой же подход будет применяться и к государствам, продолжающим импорт российской нефти.

Еврокомиссия готовит законодательную инициативу по прекращению импорта нефти из РФ до конца 2027 года.

