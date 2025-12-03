Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попереднього політичного компромісу щодо регламенту, який встановлює правила поетапної повної відмови Євросоюзу від імпорту російського природного газу.

Якщо документ схвалять остаточно, заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

Коли ЄС відмовиться від російського газу

За інформацією, оприлюдненою у пресрелізі Ради ЄС, новий регламент є одним із ключових інструментів у межах ініціативи REPowerEU, що має на меті посилити енергетичну безпеку та незалежність Європи.

Він передбачає юридично зобов’язувальну повну відмову від російського газу: як трубопровідного, так і скрапленого.

Згідно з узгодженим підходом, остаточна заборона на довгострокові контракти з постачання трубопровідного газу з РФ почне діяти не пізніше 1 листопада 2027 року.

Для довгострокових контрактів щодо СПГ обмеження набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Для короткострокових угод, укладених до червня 2025-го, передбачено перехідний період: імпорт СПГ з Росії буде заборонено з 25 квітня 2026 року, а трубопровідного газу – з 17 червня 2026-го.

Контроль за дотриманням регламенту передбачає запровадження системи попереднього дозволу на імпорт.

Для російського газу інформацію про постачання потрібно буде подавати щонайменше за місяць. Зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише у технічних цілях і не зможуть призвести до збільшення обсягів поставок.

За порушення нових вимог передбачені штрафи для компаній та фізичних осіб.

– Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми маємо покласти край залежності ЄС від російського газу, і його повна заборона в ЄС є важливим кроком у цьому напрямку, – наголосив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Попередня угода має пройти формальне затвердження у Раді ЄС та Європарламенті, після чого регламент буде остаточно ухвалено.

Документ також містить вимогу до країн-членів розробити національні плани диверсифікації енергопостачання.

Такий самий підхід застосовуватиметься і до держав, які продовжують імпорт російської нафти.

Єврокомісія готує законодавчу ініціативу щодо припинення імпорту нафти з РФ до кінця 2027 року.

