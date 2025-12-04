Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Пекине встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает France 24.

Встреча Макрона с Си Цзиньпином

Стороны договорились усилить сотрудничество по глобальным вызовам, от прекращения войны в Украине до торговли.

Переговоры в Большом зале народного собрания состоялись накануне председательства Франции в G7 в 2025 году.

Во время двусторонней встречи Макрон обратился к Си Цзиньпину с просьбой оказать содействие прекращению боевых действий в Украине и обсудил с ним проблему значительного торгового дефицита.

Трехдневный визит является четвертым для французского президента за время его каденции и рассматривается как шанс заручиться китайской поддержкой в установлении перемирия в самом масштабном конфликте Европы со Второй мировой войны и привлечь дополнительные инвестиции Китая во Францию.

Торговый дисбаланс между Францией и второй по объемам экономикой мира в 2024 году составил 46 млрд евро.

В Пекине Си с первой леди Пэн Лиюань устроили Макрону и Брижит Макрон торжественную церемонию встречи с почетным караулом и детьми, державшими флаги.

Улыбающийся Макрон заходил в зал, посылая публике воздушные поцелуи, под сопровождение гимнов обеих стран.

После церемонии французский лидер заявил Си, что Париж и Пекин должны преодолеть свои разногласия. Глава Китая, в свою очередь, призвал к “более стабильным” двусторонним отношениям.

Их переговоры один на один проходят в момент новых дипломатических усилий по прекращению почти четырехлетней войны в Украине. Макрон активно поддерживает план, одобряемый США, но критикуемый за соответствие многим требованиям России.

– Мы должны продолжать работать над достижением мира и стабильности в мире, а также в Украине и других пострадавших от войны регионах. Конфликт представляет серьезную угрозу для европейской безопасности, а также для уважения международного порядка, основанного на верховенстве права, – сказал Макрон Си.

Си Цзиньпин подчеркнул поддержку Пекином усилий по установлению перемирия.

– Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны достигнут справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон путем диалога и переговоров, – заявил он.

Макрон, который в следующем году будет председательствовать на саммите G7, призвал Китай сотрудничать с группой для создания более сбалансированного, более справедливого экономического управления.

Визит французского президента проходит после приезда в Париж Владимира Зеленского, который призвал европейских партнеров усилить поддержку Украины, пока Вашингтон продвигает свой план прекращения войны.

