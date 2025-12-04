Президент Франції Еммануель Макрон провів у Пекіні зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє France 24.

Зустріч Макрона із Сі Цзіньпіном

Сторони домовилися посилити співпрацю щодо глобальних викликів, від припинення війни в Україні до питань торгівлі.

Переговори у Великому залі народних зборів відбулися напередодні головування Франції у G7 у 2025 році.

Під час двосторонньої зустрічі Макрон звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням сприяти припиненню бойових дій в Україні та обговорив із ним проблему значного торговельного дефіциту.

Триденний візит є четвертим для французького президента за час його каденції та розглядається як шанс заручитися китайською підтримкою встановлення перемир’я в наймасштабнішому конфлікті Європи з часів Другої світової війни й залучити додаткові інвестиції Китаю до Франції.

Торговельний дисбаланс між Францією та другою за обсягами економікою світу у 2024 році сягнув 46 млрд євро.

У Пекіні Сі та перша леді Пен Ліюань влаштували Макрону і Бріжит Макрон урочисту церемонію зустрічі з почесною вартою та дітьми, які тримали прапори.

Усміхнений Макрон заходив до зали, посилаючи публіці повітряні поцілунки, під супровід гімнів обох країн.

Після церемонії французький лідер заявив Сі, що Париж і Пекін мають подолати свої «розбіжності». Китайський президент, у свою чергу, закликав до «більш стабільних» двосторонніх відносин.

Їхні переговори наодинці проходять у момент нових дипломатичних зусиль щодо припинення майже чотирирічної війни в Україні. Макрон активно підтримує план, який схвалюють США, але який критикують за відповідність багатьом вимогам Росії.

– Ми повинні продовжувати працювати над досягненням миру та стабільності у світі, а також в Україні та інших регіонах, що постраждали від війни. Конфлікт становить серйозну загрозу для європейської безпеки, а також для поваги до міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, – сказав Макрон Сі.

Сі Цзіньпін підкреслив підтримку Пекіном зусиль щодо встановлення перемир’я.

– Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів, – заявив він.

Макрон, який наступного року головуватиме на саміті G7, закликав Китай співпрацювати з групою для створення “більш збалансованого, справедливішого” економічного управління.

Візит французького президента відбувається після приїзду до Парижа Володимира Зеленського, який закликав європейських партнерів посилити підтримку України, поки Вашингтон просуває свій план припинення війни.

