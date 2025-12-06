Взрывы в Белгороде и перебои с электричеством: в городе упала российская авиабомба
- В Белгороде из-за прилета боеприпаса начались перебои в подаче электроэнергии.
- Российские издания пишут о падении авиабомбы РФ, а также что перед взрывами слышали звук самолета, летевшего в направлении Украины.
Сегодня в Белгороде произошел мощный взрыв, сообщается о падении российской авиабомбы.
Взрывы в Белгороде 6 декабря: что известно
Как пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате “прилета неустановленного боеприпаса” в Белгороде пострадал местный житель и начались перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, поврежден грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна.
– До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики возобновляют электроснабжение, – написал губернатор.
Медуза со ссылкой на местное издание Пепел сообщает, что рядом с электроподстанцией на улице Сторожевой в Белгороде упала российская авиабомба.
– Именно поэтому перед взрывом в городе не сработала тревога ракетной опасности и не было предупреждений о пролете БпЛА, – пишет издание.
Кроме того, по информации Пепла, жители перед взрывом слышали гудение самолета, летевшего в направлении границы с Украиной.
К слову, в городе Короча Белгородской области РФ произошел пожар в торговом центре Вокзальный. Перед этим город подвергся атаке неизвестных дронов.
Фото: Василий Анохин