Сьогодні у Бєлгороді (РФ) стався потужний вибух, повідомляється про падіння російської авіабомби.

Вибухи у Бєлгороді 6 грудня: що відомо

Як пише губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, у результаті “прильоту невстановленого боєприпасу” у Бєлгороді постраждав місцевий житель і почалися перебої у подачі електроенергії. Крім того, пошкоджено вантажний автомобіль, у двох приватних будинках вибито вікна.

– Досі у частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії. Всі аварійні та оперативні служби працюють на місцях. Енергетики відновлюють електропостачання, – написав губернатор.

Медуза з посиланням на місцеве видання Пепел інформує, що поруч із електропідстанцією на вулиці Сторожовій у Бєлгороді впала російська авіабомба.

– Саме тому перед вибухом у місті не спрацювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про проліт БпЛА, – пише видання.

Крім того, за інформацією Пепла, мешканці перед вибухом чули гудіння літака, що летів у напрямку кордону з Україною.

До речі, у листопаді у місті Короча Бєлгородської області РФ сталася пожежа у торговому центрі Вокзальний. Перед цим місто перебувало під атакою невідомих дронів.

