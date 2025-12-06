Вибухи у Бєлгороді та перебої з електрикою: у місті впала російська авіабомба
- У Бєлгороді через приліт боєприпасу почалися перебої у подачі електроенергії.
- Російські видання пишуть про падіння авіабомби РФ, а також що перед вибухами чули звук літака, який летів у напрямку України.
Сьогодні у Бєлгороді (РФ) стався потужний вибух, повідомляється про падіння російської авіабомби.
Вибухи у Бєлгороді 6 грудня: що відомо
Як пише губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, у результаті “прильоту невстановленого боєприпасу” у Бєлгороді постраждав місцевий житель і почалися перебої у подачі електроенергії. Крім того, пошкоджено вантажний автомобіль, у двох приватних будинках вибито вікна.
– Досі у частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії. Всі аварійні та оперативні служби працюють на місцях. Енергетики відновлюють електропостачання, – написав губернатор.
Медуза з посиланням на місцеве видання Пепел інформує, що поруч із електропідстанцією на вулиці Сторожовій у Бєлгороді впала російська авіабомба.
– Саме тому перед вибухом у місті не спрацювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про проліт БпЛА, – пише видання.
Крім того, за інформацією Пепла, мешканці перед вибухом чули гудіння літака, що летів у напрямку кордону з Україною.
До речі, у листопаді у місті Короча Бєлгородської області РФ сталася пожежа у торговому центрі Вокзальний. Перед цим місто перебувало під атакою невідомих дронів.
Фото: Василь Анохін