Белгородскую область атаковали дроны: в Короче горит ТЦ, часть города без света
- В Короче в Белгородской области после атаки дронов загорелся торговый центр Вокзальный.
- Местные власти заявляют, что пострадавших нет.
В городе Короча Белгородской области РФ произошел пожар в торговом центре Вокзальный. Перед этим город подвергся атаке неизвестных дронов.
Местные Telegram-каналы публикуют множество видео, на которых здание ТЦ охватил огонь.
Пожар в ТЦ Вокзальный в Белгородской области
Местные жители утверждают, что Корочу атаковали неизвестные беспилотники. В частности, жители слышали звуки сбивания дрона над городом.
По информации губернатора, в результате одного из ударов загорелась крыша коммерческого объекта. Там сейчас работают над ликвидацией возгорания.
Губернатор Белгородской области Геннадий Гладков в результате атаки беспилотниками никто не пострадал по предварительным данным.
По его словам, в результате удара неизвестного дрона загорелась крыша коммерческого объекта. В результате другого удара были выбиты окна в четырех квартирах дома.
Также он сообщил, что сам город Короча частично остается без света, как и еще два села региона Погореловка и Подкопаевка.