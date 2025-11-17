В городе Короча Белгородской области РФ произошел пожар в торговом центре Вокзальный. Перед этим город подвергся атаке неизвестных дронов.

Местные Telegram-каналы публикуют множество видео, на которых здание ТЦ охватил огонь.

Пожар в ТЦ Вокзальный в Белгородской области

Местные жители утверждают, что Корочу атаковали неизвестные беспилотники. В частности, жители слышали звуки сбивания дрона над городом.

Сейчас смотрят

По информации губернатора, в результате одного из ударов загорелась крыша коммерческого объекта. Там сейчас работают над ликвидацией возгорания.

Губернатор Белгородской области Геннадий Гладков в результате атаки беспилотниками никто не пострадал по предварительным данным.

По его словам, в результате удара неизвестного дрона загорелась крыша коммерческого объекта. В результате другого удара были выбиты окна в четырех квартирах дома.

Также он сообщил, что сам город Короча частично остается без света, как и еще два села региона Погореловка и Подкопаевка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.