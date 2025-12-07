Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони результаты переговоров украинской делегации с переговорной командой президента Трампа в США.

Глава государства поблагодарил Италию за поддержку энергетической инфраструктуры после последних российских атак, в частности предоставление генераторов.

Разговор Зеленского и Мелони: что известно

— Обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности. Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны, — написал президент в Telegram вечером в воскресенье, 7 декабря.

Он добавил, что готовится “совместная работа в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала”.

Зеленский поблагодарил Италию за поддержку украинской энергетической инфраструктуры оборудованием, которое, по его словам, страна отправит в ближайшие дни.

Солидарность Италии с Украиной из-за атак РФ

Правительство Италии сообщило, что премьер-министр Джорджия Мелони сегодня провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским накануне ряда его рабочих визитов в Лондон, Брюссель и Рим.

Президент Украины осуществит их в ближайшие дни в рамках контактов по мирному процессу с ведущими европейскими лидерами.

— Премьер Мелони прежде всего выразила солидарность Италии после новой серии российских атак по гражданским объектам в Украине и сообщила президенту Зеленскому об отправке экстренных поставок для поддержки энергетической инфраструктуры и населения, — говорится в сообщении правительства.

Речь идет, в частности, о предоставленных итальянскими компаниями генераторах, которые будут доставлены в Украину уже в ближайшие недели.

Мелони вновь выразила поддержку текущему переговорному процессу и усилиям США в поисках пути, который может привести к справедливому и прочному миру.

В сообщении итальянского правительства отмечается, что для этого важна готовность Украины сесть за стол переговоров.

И снова была выражена надежда, что с российской стороны проявится такая же открытость к переговорам.

