Італія надасть генератори для України: розмова Зеленського та Мелоні
- Володимир Зеленський обговорив із Джорджією Мелоні результати переговорів української делегації з командою президента США.
- Він подякував Італії за підтримку енергетичної інфраструктури після російських атак, зокрема за надання генераторів.
Президент Володимир Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні результати переговорів української делегації з переговорною командою президента Трампа в США.
Глава держави подякував Італії за підтримку енергетичної інфраструктури після останнії російських атак, зокрема надання генераторів.
Розмова Зеленського і Мелоні: що відомо
– Обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі. Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни, – написав президент у Telegram ввечері у неділю, 7 грудня.
Він додав, що готується “спільна робота в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала”.
Зеленський подякував Італії за підтримку української енергетичної інфраструктури обладнанням, яке, за його словами, країна надішле найближчими днями.
Солідарність Італії з Україною через атаки РФ
Уряд Італії повідомив, що прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні сьогодні провела телефонну розмову з Володимиром Зеленським напередодні низки його робочих візитів до Лондона, Брюсселя та Рима.
Президент України здійснить їх у найближчі дні в межах контактів щодо мирного процесу з провідними європейськими лідерами.
– Прем’єрка Мелоні передусім висловила солідарність Італії після нової серії російських атак по цивільних об’єктах в Україні та повідомила президенту Зеленському про відправлення екстрених постачань для підтримки енергетичної інфраструктури та населення, – йдеться у повідомленні уряду.
Йдеться, зокрема, про надані італійськими компаніями генератори, які будуть доставлені в Україну вже в найближчі тижні.
Мелоні знову висловила підтримку чинному переговорному процесу та зусиллям США у пошуках шляху, який може привести до справедливого й тривалого миру.
У повідомленні італійського уряду зазначається, що задля цього важливою є готовність України сісти за стіл переговорів.
Та знову було наголошено на сподіванні, що з російського боку проявиться така сама відкритість до переговорів.