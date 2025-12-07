Президент Володимир Зеленський обговорив з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні результати переговорів української делегації з переговорною командою президента Трампа в США.

Глава держави подякував Італії за підтримку енергетичної інфраструктури після останнії російських атак, зокрема надання генераторів.

Розмова Зеленського і Мелоні: що відомо

– Обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі. Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни, – написав президент у Telegram ввечері у неділю, 7 грудня.

Він додав, що готується “спільна робота в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала”.

Зеленський подякував Італії за підтримку української енергетичної інфраструктури обладнанням, яке, за його словами, країна надішле найближчими днями.

Солідарність Італії з Україною через атаки РФ

Уряд Італії повідомив, що прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні сьогодні провела телефонну розмову з Володимиром Зеленським напередодні низки його робочих візитів до Лондона, Брюсселя та Рима.

Президент України здійснить їх у найближчі дні в межах контактів щодо мирного процесу з провідними європейськими лідерами.

– Прем’єрка Мелоні передусім висловила солідарність Італії після нової серії російських атак по цивільних об’єктах в Україні та повідомила президенту Зеленському про відправлення екстрених постачань для підтримки енергетичної інфраструктури та населення, – йдеться у повідомленні уряду.

Йдеться, зокрема, про надані італійськими компаніями генератори, які будуть доставлені в Україну вже в найближчі тижні.

Мелоні знову висловила підтримку чинному переговорному процесу та зусиллям США у пошуках шляху, який може привести до справедливого й тривалого миру.

У повідомленні італійського уряду зазначається, що задля цього важливою є готовність України сісти за стіл переговорів.

Та знову було наголошено на сподіванні, що з російського боку проявиться така сама відкритість до переговорів.

